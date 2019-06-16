Цікава новинка від Xiaomi: розумний замок із NFC

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Смарт-замок MIJIA Smart Door Lock
Смарт-замок MIJIA Smart Door Lock / news.mydrivers.com

Китайський виробник Xiaomi випустив цікавий дверний смарт-замок MIJIA Smart Door Lock. Він оснащений сканером відбитків пальців, при цьому також зберіг і звичайну замкову щілину для стандартного ключа.

Як пише Mydrivers, він також має спеціальний електронний датчик, який надішле користувачеві повідомлення на смартфон, якщо той забув дістати ключ.

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Окрім того, MIJIA Smart Door Lock можна також відімкнути за допомогою числового пароля, зі смартфона через Bluetooth, а також да допомогою NFC.

MIJIA Smart Door Lock

MIJIA Smart Door Lock має 15 рівнів захисту

Крім того, власник може створити тимчасовий пароль, наприклад для гостей.

MIJIA Smart Door Lock має 15 рівнів захисту, тому ймовірність його злому дійсно дуже низька.

Ціна. Новинка MIJIA Smart Door Lock оцінена у 245 доларів (6 600 гривень). Він надійде у продаж в Китаї 28 червня.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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