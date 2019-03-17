Ціна гнучкого смартфона від Xiaomi приємно дивує

Китайська компанія Xiaomi намагається не відставати від трендів і активно працює над створенням свого гнучкого смартфона. Нещодавно в мережі з'явилось відео з новинкою. А зараз з'явились дані про ціну — і вона приємно дивує.

Як відомо, Samsung та Huawei представили свої варіанти гнучких смартфонів. І коштують вони не мало — близько 2 тисяч доларів.

При цьому міжнародний директор по продуктах і маркетингу Xiaomi Донован Сунг заявив, що свій смартфон китайці представлять ще не скоро.

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Хороша новина. Але в цьому є і позитивний момент – Xiaomi представить новинку лише тоді, коли зможе істотно знизити собівартість, а відтак і ціну.

За прогнозами виробника, їхній гнучкий смартфон має коштувати вдвічі менше від конкурентів — 999 доларів.

Що ще відомо. Раніше були чутки, що Xiaomi вибирає між іменами Mi Mix Flex і Mi Dual Flex. Він може отримати потрійну камеру. У складеному вигляді розмір дисплея становить 6,5 дюйма, а в розгорнутому – 10 дюймів. Він може бути оснащений чіпом Snapdragon 855 з 6 або8 ГБ оперативної та 64/128 ГБ флеш-пам'яті.

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