Ціна підписки PlayStation Plus для українців змінилася

На початку березня Sony повідомила, що вартість передплати PlayStation Plus для українських користувачів зміниться з 1 травня. Ціни на підписки дещо подешевшають.

Нові ціни в PlayStation Plus актуальні від сьогодні. Зниження цін співпало з чималим розпродажем, який триває саме зараз.

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Скільки коштують підписки

Нові ціни PS Plus для України почнуть діяти о 12:59 за київським часом і будуть наступними:

1 місяць – 209 гривень (було 249 гривень);

3 місяці – 549 гривень (було 769 гривень);

12 місяців посилання – 1 299 гривень (було 1 849 гривень).

Таким чином, найбільше зекономити можна буде, купивши річну підписку.



Що таке PlayStation Plus?PlayStation Plus – фірмовий онлайн-сервіс Sony, що відкриває доступ до багатьох функцій в іграх для консолей PlayStation 4 і PlayStation 4 Pro.



Підписники платформи від Sony отримують безкоштовні ігри кожного місяць, спеціальні знижки в PS Store і доступ до хмарного сховища об'ємом 100 ГБ. Крім того ґеймери отримують можливість грати в оглайн режимі та спілкуватися в спільноті гравців.

Очікувана дата презентації PlayStatin 5

До речі, напередодні журналіст-інсайдер повідомив, що презентація PlayStation 5 пройде 4 червня. Ця інформація співпадає з даними аналітика Niko Partners Даніеля Ахмада, за словами якого, нову консоль представлять раніше середини червня.

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