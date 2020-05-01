Ціна підписки PlayStation Plus для українців змінилася
На початку березня Sony повідомила, що вартість передплати PlayStation Plus для українських користувачів зміниться з 1 травня. Ціни на підписки дещо подешевшають.
Нові ціни в PlayStation Plus актуальні від сьогодні. Зниження цін співпало з чималим розпродажем, який триває саме зараз.
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Скільки коштують підписки
Нові ціни PS Plus для України почнуть діяти о 12:59 за київським часом і будуть наступними:
- 1 місяць – 209 гривень (було 249 гривень);
- 3 місяці – 549 гривень (було 769 гривень);
- 12 місяців посилання – 1 299 гривень (було 1 849 гривень).
Таким чином, найбільше зекономити можна буде, купивши річну підписку.
Що таке PlayStation Plus?PlayStation Plus – фірмовий онлайн-сервіс Sony, що відкриває доступ до багатьох функцій в іграх для консолей PlayStation 4 і PlayStation 4 Pro.
Підписники платформи від Sony отримують безкоштовні ігри кожного місяць, спеціальні знижки в PS Store і доступ до хмарного сховища об'ємом 100 ГБ. Крім того ґеймери отримують можливість грати в оглайн режимі та спілкуватися в спільноті гравців.
Очікувана дата презентації PlayStatin 5
До речі, напередодні журналіст-інсайдер повідомив, що презентація PlayStation 5 пройде 4 червня. Ця інформація співпадає з даними аналітика Niko Partners Даніеля Ахмада, за словами якого, нову консоль представлять раніше середини червня.
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