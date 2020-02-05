Ціна PlayStation 5 залежить від Xbox Series X

Компанія Sony ще не визначилася з ціною на PlayStation 5. Річ у тім, що Sony збирається зробить свою консоль максимально привабливою, але не хоче продешевити, тому все залежить від Microsoft.

Фінансовий директор Хірокі Тотоку заявив, що компанія має намір забезпечити "плавний перехід" з PlayStation 4 на PlayStation 5, зазначає Videogameschronicle.

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Що збирається робити Sony

За словами Тотоку, Sony повинна правильно регулювати витрати на робочу силу і персонал, а також підготувати достатню кількість консолей до моменту запуску. Ці фактори компанія може контролювати, однак є такі невідомі, як ціна консолі конкурентів.

Хірокі Тоток прямо натякнув журналістам, що Sony хоче дочекатися, коли Microsoft оголосить ціну Xbox Series X, і лише після того компанія визначиться з остаточною ціною PlayStation 5.

Він наголосив, що це питання балансу, тому дуже складно сказати щось конкретне. Sony обов'язково визначить оптимальний підхід і постарається знайти найкращий баланс. Такий, щоб компанія отримувала прибуток протягом всього життєвого циклу PlayStation 5.

Особливості PlayStation 5

Нова консоль отримає зворотну сумісність з приставками минулих поколінь та контролерами DualShock. Консоль також отримає поки не представлений контролер DualShock 5, який повинен дебютувати разом з PlayStation 5.

Прогноз вартості PS5

Хоч остаточної ціни наразі невідомо слід очікувати на те, що коштуватиме нова консоль в районі 500 доларів. Нижчою ціна навряд чи буде, оскільки тоді вона стане не рентабельною, а вища ціна може негативно вплинути на конкуренцію з Xbox Series X.

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