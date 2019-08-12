Ціна та характеристики смартфона Sony Xperia 20 засвітились до анонсу

Компанія Sony готується представити наступного представника популярної лінійки – Xperia 20. Інсайдери вже повідомляли перші характеристики смартфона, а тепер пристрій засвітився на сайті інтернет-магазина.

Характеристики. Як повідомляє ItHome, новинка отримає 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2520 x 1080 пікселів і співвідношенням сторін 21: 9. Дисплей буде прикритий загартованим склом Gorilla Glass.

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Sony Xperia 20 обладнають 8-ядерним процесором Snapdragon 710 за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті. Вбудований накопичувач на 64 ГБ можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.

Модуль основної камери буде складатися з двох сенсорів з роздільною здатністю 12 Мп, а для зйомки селфі і відеодзвінків, за даними джерела, передбачена 8-мегапіксельна фронтальна камера. Сканер відбитків пальців виробник розмістить на бічній грані корпусу.



Смартфон Sony Xperia 20 з'явився на сайті інтернерт-магазину до офіційного анонсу

Ціна. Заявлена ​​ціна Sony Xperia 20 на сторінці інтернет-магазину – 352 долари (близько 8 900 гривень).

Дата анонса Xperia 20 як і раніше не оголошена, однак є підстави вважати, що його офіційно анонсують на виставці IFA 2019, яка пройде в Берліні з 6 до 11 вересня.

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