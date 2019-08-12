Ціна та характеристики смартфона Sony Xperia 20 засвітились до анонсу

368 Читать новость на русском
Дизайн смартфона Sony Xperia 10
Дизайн смартфона Sony Xperia 10 / Phone Arena

Компанія Sony готується представити наступного представника популярної лінійки – Xperia 20. Інсайдери вже повідомляли перші характеристики смартфона, а тепер пристрій засвітився на сайті інтернет-магазина.

Характеристики. Як повідомляє ItHome, новинка отримає 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2520 x 1080 пікселів і співвідношенням сторін 21: 9. Дисплей буде прикритий загартованим склом Gorilla Glass.

Читайте також: Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

Sony Xperia 20 обладнають 8-ядерним процесором Snapdragon 710 за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті. Вбудований накопичувач на 64 ГБ можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.

Модуль основної камери буде складатися з двох сенсорів з роздільною здатністю 12 Мп, а для зйомки селфі і відеодзвінків, за даними джерела, передбачена 8-мегапіксельна фронтальна камера. Сканер відбитків пальців виробник розмістить на бічній грані корпусу.

Sony Xperia 20
Смартфон Sony Xperia 20 з'явився на сайті інтернерт-магазину до офіційного анонсу

Ціна. Заявлена ​​ціна Sony Xperia 20 на сторінці інтернет-магазину – 352 долари (близько 8 900 гривень).

Дата анонса Xperia 20 як і раніше не оголошена, однак є підстави вважати, що його офіційно анонсують на виставці IFA 2019, яка пройде в Берліні з 6 до 11 вересня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
сьогодні
16016
Теги: Ціни Новини Техно Техно Новинки IFA 2019 Смартфони Sony
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
11 серпня 22:04 Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
Ірина Полицька 1235
Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
11 серпня 11:06 Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
Анастасія Можаровська 3534
Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
10 серпня 22:04 Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
2779
Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
9 серпня 10:23 Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
Анастасія Можаровська 2037
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
9 серпня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
10452
Новини
Більше новин
Залиште відгук