Ціна за Bitcoin досягла свого 13-місячного максимуму

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Bitcoin
Bitcoin / bloomchain.ru

Провідна криптовалюта збільшилася у ціні. Станом на 16 червня один Bitcoin коштує майже 9300 доларів. Відтак криптовалюта зросла на 8% за останній місяць.

Варто додати, що це найвища ціна за останні 13 місяців, повідомили Coin Desk.

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В останнє ціну у 9,243 долара за Bitcoin фіксували 10 травня 2018 року.


Графік вартості Bitcoin

Що таке криптовалюта?Це вид цифрової валюти, що функціонує завдяки механізму асиметричного шифрування. Станом на січень 2018 року кількість криптовалют становила 1448 одиниць. Найпопулярнішою є Bitcoin (біткойн).

До слова, лише за останні 24 години на біржах криптовалют було продано понад 19 мільярдів біткойнів.

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Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Долар Валюта Криптовалюта Біткойн Біржа
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