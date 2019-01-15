Ціни на процесори Intel 9000 без графічного ядра опублікували в мережі

Нещодавно корпорація Intel поповнила сімейство настільних процесорів Core 9 покоління новими моделями. В мережі опублікували ціни на нові чіпи, які не отримали графічних ядер.

Про це повідомляє Overclockers.

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Як стало відомо зі свіжого прайс-листа Intel, урізані версії процесорів Coffee Lake-S будуть пропонуватися за тією ж рекомендованою ціною, що і версії з активним відеоядром. Досить дивний крок, враховуючи, що покупці напевно віддадуть перевагу повноцінному варіанту CPU за ті ж гроші.

Короткі технічні характеристики і ціни нових процесорів Intel LGA1151-v2 наведені в таблиці нижче.

Характеристики та ціна процесорів Intel 9 покоління Число ядер (потоків) Номінальна / Turbo-частота Відеоядро Пам'ять L3-кеш, МБ TDP, Вт Ціна Core i9-9900K 8 (16) 3,6 / 5,0 UHD 630 DDR4-2666 16 95 488 доларів (близько 12 900 гривень) Core i9-9900KF 8 (16) 3,6 / 5,0 – DDR4-2666 16 95 488 доларів (близько 12 900 гривень) Core i7-9700K 8 (8) 3,6 / 4,9 UHD 630 DDR4-2666 12 95 374 долари (близько 9 900 гривень) Core i7-9700KF 8 (8) 3,6 / 4,9 – DDR4-2666 12 95 374 долари (близько 9 900 гривень) Core i5-9600K 6 (6) 3,7 / 4,6 UHD 630 DDR4-2666 9 95 262 доларів (близько 6 950 гривнь) Core i5-9600KF 6 (6) 3,7 / 4,6 – DDR4-2666 9 95 262 доларів (близько 6 950 гривень) Core i5-9400 6 (6) 2,9 / 4,1 UHD 630 DDR4-2666 9 65 182 доларів (близько 4 800 гривень) Core i5-9400F 6 (6) 2,9 / 4,1 – DDR4-2666 9 65 182 доларів (близько 4 800 гривень) Core i3-9350KF 4 (4) 4,0 / 4,6 – DDR4-2400 8 91 173 доларів (близько 4 600 гривень) Core i3-8100F 4 (4) 3,6 / - – DDR4-2400 6 65 117 доларів (близько 3 100 гривень) Core i3-8100 4 (4) 3,6 / - UHD 630 DDR4-2400 6 65 117 доларів (близько 3 100 гривень)

З іншого боку, не варто забувати, що нинішні рішення Core 9000 серії розходяться, немов гарячі пиріжки, і часто відсутні на прилавках багатьох магазинів. В такому випадку перед покупцями буде стояти вибір: чекати нових поставок або вже зараз придбати модифікацію без вбудованої графіки.

Продажі згаданих вище CPU планують розпочати до кінця січня.

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