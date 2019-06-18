TSMC розробляє 2-нанометрові чіпи та оголосила дату виходу нових рішень

Компанія TSMC – один із найбільших постачальників мікросхем у світі – оголосила про готовність запуску 2-нанометрових чіпів. Зауважимо, якщо тайванська компанія здійснить свої наміри, то стане першим у світі вендором, який запустить у масове виробництво подібну продукцію.

За даними китайських джерел, представник TSMC Чжуан Цішоу підтвердив, що складальна лінія для 2-нм чіпів буде побудована на базі конвеєра для 3-нм рішень, до масового виробництва яких компанія планує приступити в 2022 році.

Читайте також: З'явилися перші деталі про майбутні процесори Apple A14

Коли розпочнуть поставки нових чіпів? Поставки 2-нм мікросхем, за наявною інформацією, вендор почне в 2024 році. Виробничі потужності будуть розміщені на Тайвані для мінімізації можливості витоку технології.

Конкуренція. Очікується, що випуск чіпів, виконаних за новим техпроцесом, дасть змогу TSMC успішно конкурувати з Samsung, яка ще не оголосила про початок аналогічних розробок.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно