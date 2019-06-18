TSMC розробляє 2-нанометрові чіпи та оголосила дату виходу нових рішень

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TSMC розробляє 2-нанометрові чіпи
TSMC розробляє 2-нанометрові чіпи / Фото з вільних джерел

Компанія TSMC – один із найбільших постачальників мікросхем у світі – оголосила про готовність запуску 2-нанометрових чіпів. Зауважимо, якщо тайванська компанія здійснить свої наміри, то стане першим у світі вендором, який запустить у масове виробництво подібну продукцію.

За даними китайських джерел, представник TSMC Чжуан Цішоу підтвердив, що складальна лінія для 2-нм чіпів буде побудована на базі конвеєра для 3-нм рішень, до масового виробництва яких компанія планує приступити в 2022 році.

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Коли розпочнуть поставки нових чіпів? Поставки 2-нм мікросхем, за наявною інформацією, вендор почне в 2024 році. Виробничі потужності будуть розміщені на Тайвані для мінімізації можливості витоку технології.

Конкуренція. Очікується, що випуск чіпів, виконаних за новим техпроцесом, дасть змогу TSMC успішно конкурувати з Samsung, яка ще не оголосила про початок аналогічних розробок.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Розробки
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