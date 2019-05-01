ЦРУ завело сторінку в Instagram: що постить управління

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ЦРУ завело сторінку в Instagram
ЦРУ завело сторінку в Instagram / warontherocks.com

Центральне розвідувальне управління США створило свою сторінку у соцмережі Instagram. Наразі там лише дві фотографії. Одна з них — робоче місце агента ЦРУ.

На Першому фото бачимо робочий стіл з книгами, журналами, картами, а також пакет з написом "абсолютно секретне чтиво". Також поряд на кріслі є перука і посвідчення директора ЦРУ Джини Хаспель. Годинники на столі показують 8:46 – саме в цей час літаки атакували вежі-близнюки в Нью-Йорку 11 вересня.

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I spy with my little eye...

Публикация от Central Intelligence Agency (@cia)

Ще на одному знімку показані роботи агентів ЦРУ. Як бачимо, агенти мають багато талантів.

Для чого створили акаунт. Як пояснили в агентстві, профіль в Instagram створили для того, щоб задіяти для служби нових співробітників. Наразі на профіль підписались 116 тисяч користувачів.

ЦРУ вже є акаунти на Facebook, Twitter и YouTube.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Instagram ЦРУ
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