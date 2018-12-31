Цукерберг продав 29 мільйонів акцій Facebook для розробки, яка допоможе при важких хворобах

Засновник Facebook Марк Цукерберг продав близько 30 мільйонів акцій Facebook, аби вкласти гроші у біомедичний дослідницький проект. Метою проекту є розробка мозкових імплантатів для лікування певних хвороб.

Про це повідомляє Business Insider.

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Відомо, що програма на суму близько 5 мільярдів доларів передбачає роботу над пристроєм, який переводить думки у команди та рухи. До слова, один з останніх проектів "Ініціативи Чан-Цукерберг" – це бездротовий мозковий імплант, який може стимулювати чи зупиняти рухи мавпи в режимі реального часу.

Варто додати, що над проектом також працюють науковці зі Стенфорду та Берклі.

Учені називають ідею "терапією", оскільки вона призначена для лікування таких хвороб як епілепсія та хвороба Паркінсона, які впливають на рухи людини. Пристрій зможе зупиняти приступи у людини.

Наш пристрій може слідкувати за мозком, тому ви точно знаєте, що відбувається. Просто зараз ми можемо взяти певну моторну функцію, дізнатися, як вона працює, і навіть управляти нею. Вважаю, що цей пристрій відкриває можливості для нових видів лікування,

– зазначила професор Ріккі Мюллер, яка працює над розробкою.

Стартап учені назвали Cortera та розповіли, як він працює на мавпі: науковці змогли зупинити мавпу від дії, яку вона навчена робити за допомогою електричного сигналу, який надіслали прямо до мозку,

Отже, учені поклали бездротовий пристрій на голову мавпи, і він міг записувати її думки, а також стимулювати і змінювати її поведінку в реальному часі.