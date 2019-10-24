Цукерберг визнав, що буває схожий на робота і пояснив чому

CEO корпорації Facebook Марка Цукерберга після скандалу із витоком даних користувачів звинувачують багато у чому. Деякі твердження межують зі здоровим глуздом – підозрюють, що він має неземне походження, або ж схожий на робота.

Цікаво, що останній факт визнає сам Цукерберг. Як він розповів в коментарі NBC, причина його дивної поведінки, що й провокує такі підозр, – стрес.

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Цукерберг наголошує, що він відчуває стрес, виступаючи перед великою кількістю людей.

"Мені завжди було складно говорити на публіку. У такі моменти я стаю схожий на робота. Уміння виступати публічно – той навик, якого мені виразно бракує, як керівнику компанії", – зізнався Цукерберг.

Розмова з Марком Цукербергом: відео

Що відомо про Марка Цукерберга? Він є засновник і власник соціальної мережі Facebook. У 2008 став наймолодшим у світі мільярдером. У липні 2018 він став третім найбагатшим чоловіком на планеті, поступившись лише Джеффрі Безосу та Біллу Гейтсу.



Та саме у 2018 році соцмережа вляпалась у гучний скандал – тоді стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA), яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році. З того часу імідж Facebook, як і її очільника, сильно постраждав.

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