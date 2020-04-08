ЦВК тестує онлайн сервіс для зміни місця голосування
Центральна вибоча комісія у вівторок, 7 квітня, ухвалила рішення, згідно з яким запрацював сервіс автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців". Це означає, що незабаром виборці зможуть змінити місце голосування онлайн.
Що за сервіс
Важливо Додаток Дія: що це таке, як працює та де завантажити
Щоб кожен українець зміг зробити важливий вибір, ЦВК тестує онлайн-сервіс для тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.
Тепер на наступні вибори народних депутатів і Президента можна буде змінити місце голосування за пару хвилин з дому. Хоча, сподіваюся, вже можна буде голосувати онлайн. Принаймні ми над цим працюємо,
– прокоментував рішення ЦВК очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Коли він запрацює
Зазначений електронний сервіс буде готовий до використання вже під час майбутніх виборів Президента України та народних депутатів України і має з’явитися на порталі Дія.
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