Невідомі зламали сайт благодійного фонду "Таблеточки" у вівторок ввечері. Наразі ресурс вимушено відключили від хостингу, задля захисту користувацьких даних. Робота над відновленням роботи сайту триває.

Про атаку повідомила засновниця фонду Ольга Кудиненко у своєму фейсбуці. Вона зазначила, що доступ до сайту було відключено оперативно, одразу ж після того, як фахівці зафіксували атаку.

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Зазначається, що наразі технічні партнери фонду працюють над з'ясуванням способу, завдяки якому, зловмисникам вдалося зламали сайт, до чого вони отримали доступ і що саме вони зробили та в яких обсягах.

Ми будемо інформувати всіх, як тільки у нас з'являться відповіді. Технічні партнери фонду працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу сайту в повному обсязі. Сайти фонду зараз не працюють. Ми їх відключили, щоб захистити користувачів,

– наголосила засновниця фонду.

Вона також додала, що наразі фахівцям вдалося виявити шкідливий код та отримати реєстр всіх змін та операцій, що відбулися на сайті в період атаки.

Ця атака на нас – це атака і на онкохворих дітей. Ми розуміємо всю серйозність ситуації і докладемо всіх зусиль, щоб усунути всі технічні уразливості й підняти захист сайту і даних на ще більш високий рівень,

– додала Кудиненко.

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Що відомо про фонд "Таблеточки"?Це міжнародний благодійний фонд, який захищає інтереси дітей з онкогематологічними захворюваннями в Україні. Фонд заснований волонтерами в 2011 році. Цікаво, що сайт використовує систему захисту від хакерських атак Cloudflare, а у самому фонді зазначили, що восени 2019 року сайт пройшов аудит на вразливість до атак – тоді ніяких критичних вразливостей перевірка не показала.