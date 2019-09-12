Цю країну розумом не зрозуміти: у Росії продають "місце" в черзі за новим IPhone 11

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У Росії продають "місце" в черзі за новим IPhone 11
У Росії продають "місце" в черзі за новим IPhone 11

Офіційно iPhone 11 і iPhone 11 Pro можна буде придбати лише 20 вересня. Проте це не зупиняє умільців вже заробляти на цьому гроші.

Бізнес простий – за вас стоятимуть в черзі, аби ви "якомога швидше стали власником нового iPhone 11 Pro".

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На Авіто з'являються оголошення про продаж місць у черзі за iPhone 11. Ціни стартують від 5 тисяч рублів (1 800 гривень), а найдорожча пропозиція – 1 мільйон рублів ( 360 тисяч гривень). 

За 150 тисяч вам займуть пріоритетне місце в черзі
За 150 тисяч вам займуть пріоритетне місце в черзі

Дехто готовий зайняти місце тільки опісля передплати. Інші працюють в команді "за розробленим планом".

Минулоріч з чергами була така ж ситуація: перед стартом продажів iPhone XS. Поблизу точки продажу зібралося майже 100 осіб. Найдорожче місце продавали за 450 тисяч рублів, але його ніхто не купив.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети iPhone 11 Apple
Джерело: Техно 24
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