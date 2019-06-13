Творець Android натякнув на анонс смартфона Essential Phone 2

Із моменту анонсу Essential Phone пройшло вже два роки і за цей час виробництво смартфона зупинили, а випуск його наступника опинився під питанням. Однак, новинку можуть представити вже найближчим часом і на це натякнув автор операційної системи Android Енді Рубін.

Як повідомляє Phone Arena, глава компанії відповів на твіт одного з користувачів, що цікавився датою виходу нової версії Essential Phone.

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Звідки з'явилися чутки? За словами Рубіна, найближчим часом компанія зробить оголошення – потрібно лише трохи почекати. І хоча він не надав додаткової інформації про можливий анонс, мова імовірно йде про появу нового смартфона, чутки про розробку якого вже з'явилися в мережі.



Твіт Енді Рубіна

Що відомо про пристрій? Специфікації неанонсованого ґаджета як і раніше не оголошені. Згідно раннім витокам, новинка імовірно отримає безрамковий дисплей з вигнутими краями, поліпшену в порівнянні з оригіналом основну камеру і фронталку на висувному механізмі.

Точна дата анонса, детальні технічні характеристики і передбачувана ціна пристрою невідомі.

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