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Творці футуристичного електробуса Canoo збираються переосмислити форму електромобіля

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Електробус Canoo / Canoo

Якщо у електромобіля немає звичайного двигуна і трансмісії, то йому нема чого виглядати так само, як бензиновому. Тому зараз Canoo, виробник електричного транспорту, активно переосмислює дизайн автівок нового покоління.

Як розповів в інтерв'ю Electrek співзасновник компанії Canoo Філ Вайкері, компанія розробила власний варіант платформи для електромобілів, що нагадує скейтборд. Її відмінна риса – відсутність окремого відсіку для батареї.

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Акумулятор буде розташований прямо всередині "скейтборду". Це збільшує рівень функціональної інтеграції, а також знижує вагу і витрати,
– пояснив Вайкері.


Платформа "скейтборд" Canoo без окремого відсіку для батарей

Інші особливості

Крім того, в електромобілі Canoo будуть використані поперечна підвіски на ресорах, аби прибрати кріплення амортизаторів, які зазвичай зменшують вільний простір в кабіні. Коли ці інженерні інновації поєднуються з системою управління без будь-яких механічних елементів, дизайн салону стає гнучким як ніколи раніше.

Вайкері розповів, що змусило його відкинути традиційний підхід до розміщення батарей.

Я називаю це проблемою коробки в коробці в коробці. Ви ставите акумуляторний елемент в модуль, а модуль в батарею, а батарею в машину. Кожен такий крок додає маси і витрат і забирає енергомісткість. Споживачам важлива корисна енергія, яка означає запас ходу. Все, що ми можемо зробити, щоб зберегти запас ходу, мінімізуючи додаткові оболонки компонентів, йде на користь клієнтам,
– пояснив Вайкері.

Нагадаємо, що на початку цього року стартап Canoo заявив про плани щодо створення чотирьох моделей електромобілів. Одна з них, міський мікроавтобус, вже пройшла перші дорожні випробування. За розмірами він не більше стандартного легкового автомобіля, однак всередині набагато просторіше. Тестування мікроавтобуса Canoo на реальних дорогах намічено на 2021 рік.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Електромобілі
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