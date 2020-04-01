Творці гри GTA передадуть частину доходу на боротьбу з коронавірусом

Ігрова індустрія продовжує вести боротьбу з коронавірусом. До битви з пандемією та її наслідками приєдналася й студія Rockstar Games.

Яким компаніям допомагатимуть та скільки передадуть коштів

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Авторитетна студія пообіцяла допомогти низці організацій, пожертвувавши 5% доходу від внутрішньоігрових покупок в Grand Theft Auto Online і Red Dead Online за два найближчі місяці.

В першу чергу Rockstar Games має намір допомогти компаніям, які не можуть працювати під час карантину і не отримують підтримки держав.

Також вона планує перевести частину коштів організаціям, які займаються допомогою потерпілим від кризи безпосередньо. Студія пообіцяла частіше ділитися новинами про свою благодійну ініціативу.

Rockstar Games and COVID-19 Relief pic.twitter.com/9j6NrtcrFN — Rockstar Games (@RockstarGames) April 1, 2020

Точна сума допомоги не називається

Навіть 5% прибутку в GTA Online і Red Dead Online – це більш ніж пристойна сума. Сама Rockstar не публікувала актуальних даних про активну аудиторію мультіплеєрних режимів цих ігор, але GTA V і Red Dead Redemption 2 вже кілька місяців не залишають чарти продажів в різних регіонах.

Що важливо знати про коронавірус в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 105 792 людей, а померло від неї 12 428 хворих. На території Україні уже зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 17 із них виявилися летальним, ще 10 людям вдалося вилікуватися від хвороби.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 44 156 людей, загалом захворіли 883 225 людей (дані станом на день 1 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 185 377 людей одужали від коронавірусу.

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