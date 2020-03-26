Творці ігор Just Cause, Mad Max та RAGE 2 анонсували новий шутер

Поки майже весь світ сидить на карантині, ігрова індустрія продовжує функціонувати. Компанія Avalanche Studios Group зробила одразу три важливих заяви.

Основне із заяв Avalanche Studios Group

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По-перше, тепер Avalanche Studios Group складається з трьох студій.

По-друге, в Steam запустили знижки на всі її гри.

По-третє, одна з команд розробників опублікувала тизер нового шутера від першої особи.

Детально про кожен із пунктів

Відтепер Avalanche Studios Group складається з трьох відділень:

основного – Avalanche Studios

дочірнього – Expansive Worlds, яка випустила The Hunter: Call of the Wild

підрозділу – Systemic Reaction, яка буде розробляти ігри, які компанія стане видавати самостійно, як це було у випадку з не найвдалішою Generation Zero.

На честь закінчення реструктуризації Avalanche Studios Group запустила розпродаж своїх тайтлів в Steam. У сервісі можна придбати Just Cause 3, RAGE 2, Mad Max та інші ігри зі знижками.

Трейлер нового проєкту Avalanche Studios – дивіться відео

Також студія Systemic Reaction опублікувала тизер поки не анонсованого шутера. Судячи з усього, він буде виконаний в форматі від першої особи. Представники компанії додали, що це не єдиний проєкт, який зараз перебуває в розробці, але не розкрили ніяких деталей.

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