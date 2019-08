Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі

Офіційно Twitch почав свою роботу ще в 2011 році, однак широкої популярності сервіс набув лише в 2014 році. Саме тоді відгалуження від основної платформи Justin TV, стало набагато популярнішим за сайт і відділилося в окремий проект.

Що таке Twitch

Розпочнемо, напевно, із короткого екскурсу в термінологію. Twitch – це стрімінговий сервіс, який належить компанії Twitch Interactive, дочірній компанії Amazon.com. Платформа спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор, в тому числі трансляціях геймплея і кіберспортивних турнірів. Відео на платформі Twitch можна переглядати як в реальному часі, так і за запитом.

Крім комп'ютерних ігор, Twitch проводить трансляції та публікує відео іншої тематики, наприклад, музичних виступів або турнірів з покеру.

Історія Twitch

Офіційно платформу представили на Е3 2011. Спочатку Twitch був відгалуженням від сайту Justin TV, який мав такі ж функції, як і новий сервіс, однак охоплював значну ширшу тематику. Зауважимо, Twitch створювали з метою розділення трафіку та розвантаження серверів.

Але почалася історія сервісу за рік до його офіційного запуску – в 2010 році.

Колишній фінансовий директор YouTube Гідеон Ю, який продав свій проект за 1,65 мільярда доларів корпорації Google, зв'язався з офісом проекту Justin.tv. Останній мав платформу для стрімінга, спочатку засновану, як стартап для прямих ефірів з життя Джастіна Кана – співзасновника сервісу.



Команда засновників Twitch

Поява кофаундера Гідеона Ю дала проекту поштовх до нового розвитку – на цей раз в сторону монетизації і окупності, щоб не тільки проїдати гроші інвесторів, а й заробляти.

Кілька зустрічей з інвесторами і розробниками інших великих медіакомпаній переконали команду проекту реорганізуватися і створити 2 компанії з різними стратегічними цілями. Однією з них став сервіс стрімінга відеоігор під назвою Twitch, а другий – Socialcam, яка зайнялася створенням мобільного додатка для відеошерінгу.

Співзасновник Justin.tv Еммет Шір за короткий час з розробника до менеджера, трансформувавши проект в найбільший стрімінговий сервіс, який зацікавив навіть саму Google.

В процесі роботи над Twitch Шір проявив хороші якості управлінця і організатора. Зокрема, він зауважив, що для користувачів найважливіше якість, а сам сервіс має бути зосереджений навколо інструментів і можливостей для тих, хто створює трансляції.

Саме організатори стрімінга і стали рушійним фактором швидкого зростання нового сервісу. З'явилися свої геймери-зірки: один зі світових рекордів досі належить стримеру Cosmo Wright, який пройшов The Legend of Zelda: Ocarina of Time всього за 18 хвилин і 10 секунд.

За організаторами трансляцій і стрімерами потягнулася аудиторія. І року не минуло після запуску, як число глядачів трансляцій на базі Twitch перевалило за 20 мільйонів, а сам стартап запустив партнерську програму, що дозволяє заробляти на стрімінгу.

Концентрована нішева аудиторія була "ласим шматком" для рекламодавців з ігрової індустрії. Twitch з концепт-платформи став потужним маркетинговим і монетизаційним інструментом. З'явилися геймери, які стали заробляти на життя стрімінгом, тому що їх трансляції дивилися одночасно десятки і сотні тисяч людей, а число рекламних показів в ході трансляції давало змогу конвертувати виплати в партнерській програмі в реальні відчутні гроші.

Популярність Twitch

На ранніх етапах популярність Twitch була порівняно невеликою, порівняно з Justin TV, де в жовтні 2013 року було 45 мільйонів унікальних глядачів. Але до лютого 2014 року Twitch посів четверте за величиною джерело пікового інтернет-трафіку в США. У той же час материнська компанія Justin.tv була ребрендована як Twitch Interactive, щоб представити зміну напрямку діяльності.

Justin.tv закрили у серпні 2014 року. У тому ж році році компанію Twitch Interactive викупила корпорація Amazon, яка виклала за проект 970 мільйонів доларів.

Аудиторія Twitch протягом його історії безперервно зростала: вже в жовтні 2013 року Twitch мав 45 мільйонів унікальних користувачів на місяць. До 2018 року Twitch повідомляв про більш ніж 2 мільйони стрімерів в місяць і 15 мільйонів унікальних користувачів в день.

Платні підписки на Twitch

У липні 2019 року Twitch представила нову можливість для користувачів: всервісі доступні платні трансляції для підписників стрімерів.

Стрімер може створювати трансляції виключно для своїх модераторів, VIP-персон і володарів платної підписки за 5 доларів в місяць, які йдуть на підтримку стрімера.

Якщо користувач Twitch без підписки зайде на подібну трансляцію, то він побачить невеликий уривок зі стріму як "попередній перегляд".

У новій функції є обмеження для авторів. Трансляції можуть організовувати тільки ті стрімери, які є партнерами Twitch. Крім того, вони не повинні мати порушень на каналі за останні 90 днів до проведення трансляції.

Що таке Twitch Bits?

По суті своїй, біти – це вбудований в Twitch донат. Головна відмінність від усіх інших систем донатів – всі в чаті знають, що ти підтримуєш стримера не тільки регулярним переглядом прямих ефірів, а й грошима. Твій значок в чаті залишається з тобою назавжди і поліпшується з часом.

Кристалики бітів використовуються на Twitch як власна система фінансової підтримки улюбленого стримера. Біти використовуються прямо в чаті, і користувачам не потрібно переходити на якісь сторонні сайти, вводити там номер своєї банківської картки або мобільний телефон.

Якщо користувач купив якусь кількість бітів, вони вже є у нього на акаунті, і використовувати їх можна в будь-який момент. Деякі так відзначають якийсь яскравий момент на стрімі, інші просто передають привіт стрімеру. А хтось навіть пропонує стрімеру челлендж, після виконання яких відправляють йому Twitch Bits.

Як отримати Twitch Bits?

Для того, щоб отримати біти в Twitch, варто знайти картинку у вигляді кристаликів в полі чату. Вона розташована поруч кнопкою, яка відкриває меню вибору смайликів. Далі натисніть на кнопку "Купити" і оберіть, скільки бітів ви хочете отримати.



Як отримати Twitch Bits



Придбати Twitch Bits

Коли ви купуєте біти вперше, потрібно зареєструвати аккаунт на сайті Amazon, який здійснює всі торгові операції з бітами для Twitch. Зробити це потрібно всього раз, потім все проходить автоматично.

