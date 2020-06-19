Соціальна мережа Twitter ввела функцію публікації голосових аудіоповідомлень. Довжина кожного голосового твіта обмежена 140 секундами – судячи з усього, це зроблено за прикладом старої версії соцмережі, де пости не могли бути довшим ніж 140 символів (зараз – 280).

В офіційному блозі компанії зазначається, що соцмережа розпочала тестування нової функції 17 червня. Вона покликана "зробити використання Twitter більш людяним".

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Як можна скористатися новою функцією

Наразі аудіоповідомлення доступні лише у версії додатка для iOS, а скористатися ними може обмежена кількість користувачів. Для запису потрібно натиснути на іконку із зображенням звукових хвиль. Якщо довжина підсумкового повідомлення перевищить 140 секунд, платформа розділить його на кілька записів і опублікує їх один за одним у вигляді треду.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Twitter обіцяє, що зробить функцію доступною всім користувачам iOS найближчими днями. Коли її запустять на інших платформах, поки невідомо.

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Twitter продовжує розвиватися

Нова опція стала черговою в низці експериментів Twitter у 2020 році: в березні соцмережа запустила аналог Stories з Instagram, а у травні в тестовому режимі дозволила обмежувати коло користувачів, які можуть відповідати на твіти.

На початку червня Twitter почав боротися з користувачами, які поширюють статті з фейковою інформацією – соцмережа просить їх спочатку відкрити матеріали, які вони збираються ретвітнути. Таким чином у компанії хочуть "посприяти інформованому обговоренню" тієї чи іншої теми.