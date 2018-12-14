У Apple Music закрилась колись революційна функція: що отримали шанувальники музики натомість

З 14 грудня у додатку Apple Music з вкладки Artist Pages повністю зникне розділ Connect. Таким чином, ця функція офіційно закривається та більше підтримуватися не буде.

Про це стало відомо з офіційного прес-релізу компанії, пише 9To5mac.

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Сьогодні ми оптимізуємо пошук музики, видаливши Connect із вкладок Artist і For You. Це означає, що ви не зможете більше розміщувати публікації у розділі Connect. Щоправда, весь раніше завантажений контент буде доступним для пошуку до 24 травня 2019 року. Також у Вас залишилась можливість створювати плейлисти у вкладках Artist за допомогою останньої версії Apple Music,

– наголосили в Apple.

Додамо, що Apple презентувала Connect у 2015 році у рамках конференції для розробників Apple Worldwide Developers Conference, або просто WWDC.

Тоді компанія позиціонувала цю функцію як вікно для фанів у світ музикантів, тобто вона мала стати гібридом таких популярних сервісів, як SoundCloud і Twitter: артисти тут мали публікувати фрагменти свого життя поза сценою, включно з ексклюзивними матеріалами: фрагменти концертів, розповіді про своє життя, свіжу музику – все те, що приваблює фанатів.



Розділ Connect у Apple Music мав стати посередником між артистом і фанатами

Крім того, у Apple хотіли, аби розділ Connect став одним із трьох основних стовпів Apple Music поряд із потоковою музикою та радіостанцією Beats 1.

Це буде дуже потужна функція для музикантів. Уявіть, що Ви – майбутній артист і можете поділитися своєю музикою на найбільшій платформі у світі, якою вже користуються мільйони користувачів. Connect спрощує все для сучасного музиканта, як я, і музичного споживача, як ви,

– заявляв свого часу Джиммі Айовіна (Jimmy Iovine), один із засновників американського звукозаписного лейблу Interscope Records і ідеолог музичного сервісу Beats.

Однак у підсумку ця функція не отримала підтримку з боку користувачів. Поготів, у 2016 році з випуском iOS 10 розділ Connect зник з нижнього навігаційного меню в Apple Music.

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Цілком імовірно, що Apple продовжить використовувати розділ Connect для повідомлень від імені редакторів Apple Music, але подібне рішення поки не підтверджено.

Однак на цьому зміни не завершуються, однак залишились більш приємні. Як компанія повідомила на своєму офіційному сайті, вкладка Artist стала більш упорядкованою, відтак тепер легше буде знайти музику, яку Ви шукаєте, включно з Essential Albums, а на сторінці кожного виконавця можна буде побачити його найгучніший реліз. Водночас кожен артист отримає своє власне радіо – слід буде натиснути лише на відповідний значок .

Нагадаємо, наприкінці вересня Apple оголосила про завершення придбання сервісу для розпізнавання мелодій Shazam. Ширилася інформація, що такий крок "яблучним" обійшовся у 400 мільйонів доларів.

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