У багатьох смартфонах Xiaomi виявили небезпечну уразливість

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У смартфонах Xiaomi виявили небезпечну уразливість
У смартфонах Xiaomi виявили небезпечну уразливість / 42.tut.by

Чимало смартфонів китайської компанії Xiaomi мають серйозну уразливість. Попередньо встановлений додаток від Xiaomi дає змогу хакерам зламати пристрій.

Як інформує gbhackers.com, дослідники безпеки з компанії Checkpoint виявили вразливість у додатку безпеки Guard Provider.

За прогнозами експертів, зараз в небезпеці понад 150 000 пристроїв. Щоправда, додаток встановлений практично у всіх смартфонах компанії, тож, фактично, під загрозою можуть бути мільйони девайсів.

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Що за додаток. Цей застосунок спеціально встановлений для захисту телефону. Він має виявляти шкідливі програми.

"Зрозуміло, що користувачі будуть довіряти встановленим додаткам виробників смартфонів, особливо коли ці додатки стверджують, що захищають сам телефон. Однак ця вразливість, виявлена ​​в Guard Provider від Xiaomi, піднімає тривожне запитання про те, хто охороняє охоронця", – кажуть в Checkpoint.

Реакція Xiaomi. Checkpoint повідомила про уразливість компанії Xiaomi. Китайці відреагували дуже оперативно – помилка вже виправлена. Своїм користувачам у компанії рекомендують оновити програму.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
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