У Boston Dynamics готують незвичних "роботів-помічників"

Американська компанія Boston Dynamics випускає складні роботизовані механізми: деякі з них вміють пригати та навіть перевертатися. Остання розробка конструкторів не відрізняється гнучкістю, однак нові роботи зможуть рятувати життя завдяки незвичні конструкції.

Особливості розробки. M-Block схожий на звичайний кубик, а всередині нього розмістили двигун, що обертається зі швидкістю 20 000 оборотів в хвилину. Краї M-Block покриті магнітами, що дозволяє роботу обертатися навколо інших таких же "побратимів", повідомляє Engadget.

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Як пояснює провідний розробник Джон Романишин, ключова особливість M-Block полягає у взаємодії між сотнями і навіть тисячами роботів. Завдяки цьому можна досягти неймовірної масштабованості. Це дозволяє швидко будувати рухомі конструкції, забезпечивши економію ресурсів.



Роботи M-Block

Використання роботів в майбутньому. Потенційні можливості практично безмежні. Boston Dynamics заявляє про те, що в єдину конструкцію можуть бути об'єднані до 1 мільйона M-Block. Кожен робот здатний переміщатися в 24 напрямках.

Як працюють нові роботи Boston Dynamics – дивіться відео

На даний момент 16 блоків можуть виконувати тільки прості дії, наприклад, слідувати за вогнями, формувати лінію або рухатися за стрілками. Наступним кроком буде збільшення кількості блоків, що дозволить навчити роботів об'єднуватися у великі скупчення, які можуть створювати більш складні структури. Наприклад, збиратися в драбину для порятунку людей з палаючої будівлі.

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