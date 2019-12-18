У чому небезпека темного режиму в смартфоні для здоров'я: дослідження

Кілька років тому виробники смартфонів почали активно застосовувати в своїх пристроях спеціальний нічний режим, який замінював синій спектр підсвітки дисплея на більш теплі тони. Проте, згідно із новими дослідженнями, таке рішення не надає належного ефекту, а жовте світло сприймається організмом набагато гірше, ніж прийнято вважати.

Суть дослідження

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Дослідники з Університету Манчестера дійшли до висновку, що теплі тони і характерна зміна колірної гами в бік жовтого кольору не тільки не сприяє "налаштуванню" біологічного годинника, але і викликає порушення сну, повідомляє Android Police.

Порівнюючи нічний режим роботи дисплея зі звичайним, коли ніякі фільтри в ньому не активуються, вчені відзначили, що людині легше заснути після роботи зі смартфоном саме в останньому випадку.

У чому причина

Причину такого явища вони пояснили наявністю в очах меланопсіна – білка, що реагує на світло з коротшою довжиною хвилі. Від цього фактора залежить сприйняття людиною конкретного кольору.

Піксель AMOLED-дисплея зазвичай представлений трьома субпікселями червоного, зеленого і синього кольорів. Саме синій має найкоротшу довжину хвилі. Його відключення налаштуваннями смартфона призводить до того, що зображення набуває жовтого відтінку.

За даними дослідження, спеціальні конусні клітини в оці більш чутливі до жовтого відтінку, ніж до синього. Таким чином, "нічний режим" ще більш згубно вплинув на якість сну.

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Висновки фахівців

Теорію перевірили на лабораторних мишах, але вчені впевнені, що спостереження вірні і для людини. Вони також відзначили, що часта причина безсоння – не колір дисплея або встановлена ​​опція підсвічування, а в першу чергу сам смартфон. Кращий спосіб подбати про міцний і здоровий сон – відкласти ґаджет в сторону раніше.

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