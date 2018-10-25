У дівчини виникли серйозні проблеми із рукою через тривале користування смартфоном

У Китаї в дівчини виникла проблема із кистю руки – кінцівка буквально перестала працювати. За її словами, це трапилось через тривале використання смартфона.

Про це інформує ndtv.

Дівчина звернулася в лікарню, бо у неї не рухались пальці правої руки. Причиною вона назвала те, що протягом кількох днів майже безперервно користувалась своїм смартфоном. Тож зараз вона відчуває біль у долоні, а пальці застигли в одному положенні і більше не рухаються.

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У постраждалої діагностували теносіновіт – запалення заповненої рідиною оболонки навколо сухожилля. Цю проблему справді могло спричинити одноманітний рух, який постраждала робила тривалий час.

Через тривале користування смартфоном у жінки виникли проблеми

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