У дівчини виникли серйозні проблеми із рукою через тривале користування смартфоном

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Смартфон призвів до проблем з рукою
Смартфон призвів до проблем з рукою

У Китаї в дівчини виникла проблема із кистю руки – кінцівка буквально перестала працювати. За її словами, це трапилось через тривале використання смартфона.

Про це інформує ndtv.

Дівчина звернулася в лікарню, бо у неї не рухались пальці правої руки. Причиною вона назвала те, що протягом кількох днів майже безперервно користувалась своїм смартфоном. Тож зараз вона відчуває біль у долоні, а пальці застигли в одному положенні і більше не рухаються.

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У постраждалої діагностували теносіновіт – запалення заповненої рідиною оболонки навколо сухожилля. Цю проблему справді могло спричинити одноманітний рух, який постраждала робила тривалий час.

Через тривале користування смартфоном у жінки виникли проблеми 

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Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: Техно
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