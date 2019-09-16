У Дніпрі проблеми з роботою Vodafone: що кажуть в компанії

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У Дніпрі проблеми з роботою Vodafone
У Дніпрі проблеми з роботою Vodafone / independent.co.uk

У Дніпрі виникли проблеми із роботою мобільної мережі від Vodafone. Про це пишуть ЗМІ, а також обурюються місцеві жителі. Не працює ані зв’язок, ані мобільний інтернет.

Зокрема, користувачі скаржились на те, що не могли зателефонува, відправити повідомлення. А у декого не зчитувалась SIM-карта.

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У Дніпрі проблеми з роботою Vodafone

Користувачі скаржаться на роботу Vodafone

Що кажуть в компанії. У пресслужбі Vodafone-Україні Техно 24 підтвердили, що проблеми з мережею у Дніпрі дійсно були. Збій тривав близько години. Та інженери компанії вже виявили та виправили ці проблеми. Наразі мережа працює без збоїв.

"За інформацією наших технічних спеціалістів, у час з 14:05 до 14:55 дійсно були зафіксовані декілька звернень від клієнтів щодо обмеження роботи послуг мережі.

Інженери вжили необхідних заходів для нормалізації роботи за цими зверненнями і вже спостерігають відновлення штатної роботи послуг", – заявили у пресслужбі.

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Теги: Новини Техно Новини Дніпра Мережа Техно Інтернет
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