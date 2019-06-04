У Facebook з’явився працівник, відповідальний за Україну

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Катерина Крук стала відповідальною за Україну у Facebook
Катерина Крук стала відповідальною за Україну у Facebook / Фото з Facebook/Катерина Крук

У соціальній мережі Facebook з’явився новий співробітник, який займає посаду Policy Manager щодо України. Цю посаду очолила Катерина Крук. Вона працює із варшавського офісу.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.

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"Ми в Міністерстві інформаційної політики України вважаємо, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії Facebook ", – розповів Золотухін.

Катерина Крук

Катерина Крук

Він також додав, що Катерина є відомою експерткою з питань інформаційного простору. Вона також є спікеркою популярних конференцій щодо дезінформації.

"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться", – зазначив він.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Facebook
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