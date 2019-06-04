У Facebook з’явився працівник, відповідальний за Україну
У соціальній мережі Facebook з’явився новий співробітник, який займає посаду Policy Manager щодо України. Цю посаду очолила Катерина Крук. Вона працює із варшавського офісу.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.
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"Ми в Міністерстві інформаційної політики України вважаємо, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії Facebook ", – розповів Золотухін.
Катерина Крук
Він також додав, що Катерина є відомою експерткою з питань інформаційного простору. Вона також є спікеркою популярних конференцій щодо дезінформації.
"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться", – зазначив він.
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