У фільмах збільшать кількість реклами за допомогою штучного інтелекту
Практично жоден сучасний фільм не обходитьсябез комп'ютерної графіки. Китайський техногігант Tencent вирішив піти далі та має намір використовувати сучасні технології комп’ютерного зору для інтеграції реклами у вже готові фільми та серіали.
У демонстраційному ролику показана розробка компанії Mirriad, з якою Tencent уклала партнерську угоду, повідомляє The Next Web.
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Демонстрація роботи нової технології Tencent – дивіться відео
Особливості розробки. На відео показано, як в уже готовий фільм або серіал можна з легкістю додати білборд, рекламу на зупинці або автобусі, стаканчики з кавою на столі і так далі. Таким чином безпосередньо в стрічку буде інтегрована реклама, яку користувачі ніяк не зможуть відключити або пропустити.
Перспективи розробки. Tencent має намір протестувати цю технологію на власній стрімінговой платформі. У разі успішності проєкту розробка Mirriad може з'явитися і в інших сервісах.
Поки залишається загадкою, чи можна буде натискати на вбудовану рекламу для переходу по ній.
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