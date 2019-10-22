У фільмах збільшать кількість реклами за допомогою штучного інтелекту

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У фільмах збільшать кількість реклами за допомогою штучного інтелекту
У фільмах збільшать кількість реклами за допомогою штучного інтелекту / unsplash

Практично жоден сучасний фільм не обходитьсябез комп'ютерної графіки. Китайський техногігант Tencent вирішив піти далі та має намір використовувати сучасні технології комп’ютерного зору для інтеграції реклами у вже готові фільми та серіали.

У демонстраційному ролику показана розробка компанії Mirriad, з якою Tencent уклала партнерську угоду, повідомляє The Next Web.

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Демонстрація роботи нової технології Tencent – дивіться відео

Tencent will embed ads directly into movies from Вадим Макаренко on Vimeo.

Особливості розробки. На відео показано, як в уже готовий фільм або серіал можна з легкістю додати білборд, рекламу на зупинці або автобусі, стаканчики з кавою на столі і так далі. Таким чином безпосередньо в стрічку буде інтегрована реклама, яку користувачі ніяк не зможуть відключити або пропустити.

Перспективи розробки. Tencent має намір протестувати цю технологію на власній стрімінговой платформі. У разі успішності проєкту розробка Mirriad може з'явитися і в інших сервісах.

Поки залишається загадкою, чи можна буде натискати на вбудовану рекламу для переходу по ній.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Розробки
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