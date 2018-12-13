У Google зробили неоднозначний коментар щодо збору інформації своїх користувачів

Як вважає генеральний директор Google Сундар Пічаї, власники пристроїв, що працюють на Android, прекрасно знають, якими даними вони вільно чи мимоволі діляться з очолюваною ним компанією. Однак, за його словами, Google не прагне приховати від користувачів обсяги інформації, яка збирається про них, і робить цей процес максимально прозоро та водночас не порушує закони про персональні дані.

Таку заяву керівник пошуковго гіганта зробив під час виступу перед членами Палати представників Конгресу США, передає AndroidInsider.

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Google повною мірою усвідомлює всю відповідальність, яка на нього лягає в результаті збору даних користувачів. Тому компанія дотримується загальноприйнятих принципі зберігання та обробки настільки чутливою інформації, захищаючи її від витоків і несанкціонованого використання з боку третіх осіб. Прозорість і відповідальність – ось умови, на яких Google взаємодіє з даними своїх клієнтів,

– зауважив Пічаї.

Водночас він вважає, що обурення деяких користувачів, що дізнаються, які саме дані збирає Google і як це компанія робить, є наслідком банальної недбалості.

"Кожен сервіс компанії передбачає обов'язкову угоду користувача, яку деякі чомусь вважають за краще приймати, не дивлячись. Але саме у ній і міститься вся необхідна інформація з описом методів збору даних і їхніх обсягів", – підкреслює топ-менеджер пошукового гіганта.

За його словами, Google піклується про безпеку навіть тих користувачів, які мають до нього навіть опосередкований стосунок. Саме з цієї причини, додає він, компанія регулярно надсилає користувачам повідомлення з проханням пройти процедуру перевірки безпеки.

"Таким чином, компанія може переконатися, що даними її користувачів нічого не загрожує, а їхні облікові записи перебувають під захистом алгоритмів і антивірусних систем на кшталт Google Play Protect, які відстежують шкідливу діяльність сторонніх програм і скриптів", – додав Пічаї.

Нагадаємо, нещодавно у Google зізналися, що вони виявили програмну недоробку, через яку сторонні розробники отримали доступ до даних 52,5 мільйона користувачів соціальної мережі Google+.

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