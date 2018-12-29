У грі Battlefield V з'явиться внутрішньоігрова валюта

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У грі Battlefield V з'явиться внутрішньоігрова валюта
У грі Battlefield V з'явиться внутрішньоігрова валюта / Фото з вільних джерел

Компанія Electronic Arts планує із 18 січня 2019 року ввести у грі Battlefield V внутрішньоігрову валюту під назвою Bcoin. Щодо обмінного курсу, то за 5 доларів або 5 євро (близько 130 – 150 гривень) можна буде отримати 500 монет, а сума в 6000 Bcoin обійдеться в 50 доларів або євро (близько 1 350 – 1 550 гривень).

Про це повідомляє Overclockers.

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Основним призначенням Bcoin буде покупка скінів персонажів, зброї, транспортних засобів та іншого контенту, принаймні на першому етапі.

Battlefield V
EA запровадить власну валюту в грі Battlefield V

Ігрова спільнота вже встигла негативно відреагувати на цей анонс. По-перше, EA вже неабияк підмочила собі репутацію з мікротранзакціями і лутбоксами на прикладі Star Wars Battlefront II, а по-друге, в Battlefield V все ще не вистачає контенту (наприклад, обіцяного режиму Battle Royale).

Battlefield V
Вартість валюти для гри Battlefield V

Крім того, на етапі анонса Battlefield V Electronic Arts зіткнулася з критикою гравців і журналістів в зв'язку з явною не відповідністю фактів історичного проекту. Хвацький екшен, брутальні коммандос наче з обкладинки журналу, жінка з біонічним протезом руки – мали мало спільного з сеттінгом Другої Світової війни. І нехай EA і DICE до релізу частково виправили ситуацію, попередню думку вже було сформовано.

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Теги: Техно Ігри Battlefield Electronic Arts
Джерело: Техно
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