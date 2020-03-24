У грі Plague Inc. з'явився новий режим: тепер людство можна рятувати від вірусу

Гра-стратегія Plague Inc. знову стала популярною після сплеску коронавірусу. Раніше суть гри полягає у тому, щоб заразити людство якимось вірусом. Герой перемагає тоді, коли всі люди помруть.

Однак, зараз розробники зі студії Ndemic Creations вирішили додати ще один режим – боротьби з вірусом, передає ресурс Wccftech.

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Оновлення додасть в гру можливість врятувати світ від спалаху смертельно небезпечної хвороби. Тобто гравцеві потрібно діяти в зворотному порядку. Цікаво, що нове доповнення Ndemic Creations створює у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Гравцям доведеться стежити за прогресом хвороби, зміцнювати системи охорони здоров'я, контролювати такі заходи, як карантин, соціальне дистанціювання, закриття державних установ, сортування хворих", – розповіли розробки.

Також Ndemic Creations зробили пожертву для ВООЗ.

Майбутнє оновлення буде безкоштовним для всіх власників Plague Inc.. Коли воно стане доступним, поки не повідомляють.

Plague Inc.: відеотрейлер гри