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У грі Plague Inc. з'явився новий режим: тепер людство можна рятувати від вірусу

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У Plague Inc. з'явився новий режим / cnet.com

Гра-стратегія Plague Inc. знову стала популярною після сплеску коронавірусу. Раніше суть гри полягає у тому, щоб заразити людство якимось вірусом. Герой перемагає тоді, коли всі люди помруть.

Однак, зараз розробники зі студії Ndemic Creations вирішили додати ще один режим – боротьби з вірусом, передає ресурс Wccftech.

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Деталі

Оновлення додасть в гру можливість врятувати світ від спалаху смертельно небезпечної хвороби. Тобто гравцеві потрібно діяти в зворотному порядку. Цікаво, що нове доповнення Ndemic Creations створює у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Гравцям доведеться стежити за прогресом хвороби, зміцнювати системи охорони здоров'я, контролювати такі заходи, як карантин, соціальне дистанціювання, закриття державних установ, сортування хворих", – розповіли розробки.

Також Ndemic Creations зробили пожертву для ВООЗ.

Майбутнє оновлення буде безкоштовним для всіх власників Plague Inc.. Коли воно стане доступним, поки не повідомляють.

Plague Inc.: відеотрейлер гри 

Що відомо про Plague Inc? Це популярний мобільний симулятор. Гравцеві потрібно заразити вірусом увесь світ та знищити популяцію на Землі. Гру випустили у 2012 році. Відтоді її завантажили понад 120 мільйонів разів. При цьому зараз гра переживає нову хвилю популярності. Це пов’язано із спалахом коронавірусу. В останні місяці гра злетіла на перші позиції в чартах мобільних магазинів. 

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Теги: Новини Техно Техно Ігри
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