У грі Plague Inc. з'являться "антивакцинатори": деталі оновлення

Автори симулятора вірусу Plague Inc. планують додати в гру "антивакцинаторський" сценарій. Новий "бафф" допомагатиме у розповсюджені вірусу.

Відзначимо, розробники таким чином відреагували на петицію на сайті Change.org.

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Вся суть петиції фанатів була відображена в заголовку: вони просили додати в гру антивакцинаторів, які спростять поширення хвороби. У тексті заяви була єдина фраза про те, що противники щеплень "тупі".

Alright, alright! You spoke, we listened. Neurie's very happy to hear that we're going to start figuring out anti-vaxxers soon. He's dying to try and get inside their heads. https://t.co/fYq09awgJc pic.twitter.com/Sof0aJE0yw — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) 26 лютого 2019 р.

Розробники Plague Inc. погодилися додати антивакцинаторів, якщо петиція збере 10 тисяч підписів – на це у фанатів пішла всього доба. А всього за тиждень з моменту створення під проханням підписалися 20 тисяч осіб.

Що таке Plague Inc.? Це стратегія в жанрі біологічного симулятора, де гравець виступає в ролі вірусу, який повинен знищити людей на Землі. Гра вперше вийшла на iOS в травні 2012 року, а з тих пір з'явилася майже на всіх доступних платформах, серед яких Android, Linux, macOS, Windows, Xbox і PlayStation. Гру тепло прийняли: її скачали як мінімум 75 мільйонів разів, а сайт IGN назвав її "найкращою стратегічної грою 2012 року".

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