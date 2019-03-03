У грі Plague Inc. з'являться "антивакцинатори": деталі оновлення

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У грі Plague Inc. з'являться "антивакцинатори"
У грі Plague Inc. з'являться "антивакцинатори" / Фото з вільних джерел

Автори симулятора вірусу Plague Inc. планують додати в гру "антивакцинаторський" сценарій. Новий "бафф" допомагатиме у розповсюджені вірусу.

Відзначимо, розробники таким чином відреагували на петицію на сайті Change.org.

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Вся суть петиції фанатів була відображена в заголовку: вони просили додати в гру антивакцинаторів, які спростять поширення хвороби. У тексті заяви була єдина фраза про те, що противники щеплень "тупі".

Розробники Plague Inc. погодилися додати антивакцинаторів, якщо петиція збере 10 тисяч підписів – на це у фанатів пішла всього доба. А всього за тиждень з моменту створення під проханням підписалися 20 тисяч осіб.

Що таке Plague Inc.? Це стратегія в жанрі біологічного симулятора, де гравець виступає в ролі вірусу, який повинен знищити людей на Землі. Гра вперше вийшла на iOS в травні 2012 року, а з тих пір з'явилася майже на всіх доступних платформах, серед яких Android, Linux, macOS, Windows, Xbox і PlayStation. Гру тепло прийняли: її скачали як мінімум 75 мільйонів разів, а сайт IGN назвав її "найкращою стратегічної грою 2012 року".

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Вакцина
Джерело: 24 Канал
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