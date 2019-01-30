У грі Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm з'явиться ще одна нація: деталі

Компанії 2K Games та Firaxis Games анонсували ще одну націю, яка буде доступна користувачам у грі Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm. Розробники представили Фінікію під проводом Дідони, засновниці і першої цариці Карфагена.

Особливості держави Фінікія у грі Sid Meier's Civilization VI. Унікальна здатність фінікійців – "Середземноморські колонії" – на початку гри дає осяяння, яке відкриває технологію "Писемність". У містах на узбережжі, заснованих фінікійцями на одному континенті зі столицею, лояльність становить 100%. Поселенці отримують бонус до очків пересування (ОП) і огляду на кораблі, а також не отримують штрафу до ОП при посадці і висадці з корабля.

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Спеціальною будівлею фінікійців є "Котон" – портовий район, який замінює гавань та дешевше в будівництві. Його можна звести тільки на узбережжі або клітинах озера, прилеглих до суші. Він дає бонус до виробництва морських юнітів і поселенців в цьому місті. Всі морські юніти в межах міста повністю відновлюють очки здоров'я за один хід.



Котон – особлива будівля фінікійців

Основною військовою силою фінікійців є бірема – морський юніт Стародавнього світу, який замінює галеру. Бірема володіє збільшеною бойовою потужністю і ОП. Вона захищає торгових юнітів на воді від розграбування в радіусі чотирьох клітин.

Особливості Дідони в Sid Meier's Civilization VI. Що стосується здатності самої Дідони, то вона називається "Засновниця Карфагена" і дає змогу Фінікії переносити столицю в будь-яке місто, де є "Котон", виконавши в цьому місті унікальний проект. Дає бонус до максимуму торгових шляхів за будівництво площі уряду і будівель на ній, а також бонус до виробництва при будівництві районів в місті з площею уряду.

Представлення держави Фінікія в Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm – дивіться відео

Коли вийде доповнення Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm? Відзначимо, що реліз доповнення Gathering Storm відбудеться 14 лютого. А раніше 2K Games вже представила Османську імперію, яка також з'явиться із новим доповненням.

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