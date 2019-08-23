У хлопчика погіршився зір через ігри на смартфоні

Школярі дедалі більше часу проводять за моніторами, телевізорами та власними смартфонами. Проте такий «відпочинок» може серйозно підірвати здоров’я. Приміром, в Китаї дитина серйозно зіпсувала собі зір через мобільні ігри.

Що сталося? Дев'ятирічний житель провінції Хефей в Китаї проводив за смартфоном по десять годин кожен день, а батьки не помітили в цьому хобі небезпеки для свого чада, повідомляють журналісти порталу Oriental Daily.

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В результаті у школяра розвинулася косоокість і короткозорість через постійне спостереження за яскравим екраном. При цьому дитина проходила регулярні медобстеження, а лікарі неодноразово радили йому поменше грати і побільше часу проводити під відкритим небом. Хлопчик говорив, що "просто не може зупинитися".

Достовірність інформації. Можливо, смартфон і зловживання мобільними іграми стали не єдиною причиною погіршення зору. Діти не відриваються від екранів телефонів з часів появи перших кнопкових моделей з кольоровим екраном, а до 2019 року ця тенденція набула ще більших масштабів. Далеко не всіх ця пристрасть привела до подібних наслідків.

Не можна виключати і вірогідність того, що історія – класична "качка", яку пустили в хід, щоб налякати дітей і їх батьків.

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