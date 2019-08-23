У хлопчика погіршився зір через ігри на смартфоні

99 Читать новость на русском
У хлопчика погіршився зір через ігри на смартфоні
У хлопчика погіршився зір через ігри на смартфоні / unsplash

Школярі дедалі більше часу проводять за моніторами, телевізорами та власними смартфонами. Проте такий «відпочинок» може серйозно підірвати здоров’я. Приміром, в Китаї дитина серйозно зіпсувала собі зір через мобільні ігри.

Що сталося? Дев'ятирічний житель провінції Хефей в Китаї проводив за смартфоном по десять годин кожен день, а батьки не помітили в цьому хобі небезпеки для свого чада, повідомляють журналісти порталу Oriental Daily.

Читайте також: Чи шкідливо використовувати смартфон під час роботи та навчання

В результаті у школяра розвинулася косоокість і короткозорість через постійне спостереження за яскравим екраном. При цьому дитина проходила регулярні медобстеження, а лікарі неодноразово радили йому поменше грати і побільше часу проводити під відкритим небом. Хлопчик говорив, що "просто не може зупинитися".

Достовірність інформації. Можливо, смартфон і зловживання мобільними іграми стали не єдиною причиною погіршення зору. Діти не відриваються від екранів телефонів з часів появи перших кнопкових моделей з кольоровим екраном, а до 2019 року ця тенденція набула ще більших масштабів. Далеко не всіх ця пристрасть привела до подібних наслідків.

Не можна виключати і вірогідність того, що історія – класична "качка", яку пустили в хід, щоб налякати дітей і їх батьків.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
сьогодні
2841
Теги: Китай Діти і неповнолітні Техно Смартфони Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від воєнного проекту до невід'ємної частини життя: цікаві факти про інтернет
22 серпня 12:25 Від воєнного проекту до невід'ємної частини життя: цікаві факти про інтернет
293
Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
21 серпня 21:04 Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
1033
Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
21 серпня 16:04 Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
311
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
21 серпня 13:08 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 1607
Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
20 серпня 21:03 Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
1645
Новини
Більше новин
Залиште відгук