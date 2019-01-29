У Honor не бачить сенсу робити гнучкі смартфони: яке пояснення

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У Honor не бачить сенсу робити гнучкі смартфони
У Honor не бачить сенсу робити гнучкі смартфони / deps.ua

Глава Honor Джордж Чжао розкритикував ідею створення гнучких смартфонів, які можна складати. Він наголосив, що компанія поки не бачить сенсу у створенні таких девайсів.

В інтерв’ю TechRadar він повідомив, що такий ґаджет не несе великої цінності для користувача.

"З технологічної точки зору це добре, але навіщо нам складаний телефон? Що користувач може отримати? Може бути, це два телефони разом? Але це занадто товстий і незручний ґаджет. З моєї точки зору, технологія повинна приносити кращий досвід, покращувати обслуговування. Це важливіше", – сказав Джордж Чжао.

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На чому робить акцент Honor. За словами глави бренду, вони зараз сконцентрувалася на збільшенні площі екрану по відношенню до передньої панелі. З цією метою інженери розмістили фронтальну камеру у так званій "дірці" в екрані, діаметром всього 4,5 мм.

Цікаво, що Honor, є суббрендом компанії Huawei. При цьому остання активно працює над створенням гнучкого смартфону. У листопаді 2018 року у компанії показали свій прототип такого ґаджета.

 

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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