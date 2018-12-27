У смартфона Huawei Mate 20 Pro виявили приховані особливості: відео

Автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон після перевірки смартфона Huawei Mate 20 Pro на міцність вирішив його розібрати. Новинка від китайського виробника отримала низку унікальних функцій, а деякі з них вдалося виявити лише при розборі.

Про це повідомляє 4PDA.

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Як і будь-який смартфон зі скляною задньою кришкою, спочатку Mate 20 Pro потрібно розігріти феном, щоб послабити дію клею. Відразу під кришкою знаходяться котушка бездротової зарядки і металева пластина, що захищає плату з усіма важливими компонентами.



Huawei Mate 20 Pro

Більшість елементів, такі як камери, динаміки та інші, без проблем відключаються від системної плати і витягуються з корпусу. Детальний аналіз потрійної основної камери Mate 20 Pro виявив, що тільки 8-мегапіксельний модуль має оптичну стабілізацію зображення, що вкрай важливо при зйомці із зумом.

Між розмовним динаміком і гратами Huawei залишила невеликий простір для посилення звуку. Куди цікавіше реалізований нижній динамік, який вбудований прямо в роз'єм USB Type-C.

Розбір Huawei Mate 20 Pro – дивіться відео

З інших особливостей варто відзначити наявність інфрачервоного датчика для керування побутовою технікою, який все рідше зустрічається в смартфонах. Також цікаво, що в Mate 20 Pro для відводу тепла від процесора використовується тільки термопаста, а ось мідні трубки виробник вирішив не встановлювати. Можливо, це заслуга нового 7-нанометрового техпроцесу, за яким виконаний Kirin 980.

В кінці Нільсон зібрав смартфон назад і включив його, так що розбір Huawei Mate 20 Pro можна вважати успішним.

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