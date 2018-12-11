У Instagram з'явилася функція надсилання голосових повідомлень

Компанія реалізувала можливість надсилання голосових повідомлень у Direct сервісу Instagram.

Про це компанія повідомила у своєму Twitter та у блозі Instagram.

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Від сьогодні ви можете відправляти голосові повідомлення через Direct,

– йдеться у повідомленні.

Для того, щоб відправити голосове повідомлення, потрібно натиснути на іконку мікрофона в Direсt і утримувати її. Максимальна тривалість аудіоповідомлення може становити одну хвилину.



Щоб відправити аудіоповідомлення, потрібно утримувати іконку мікрофона в Direсt

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) 10 грудня 2018 р.

Що таке Instagram?Додаток призначений для публікації фото і відеороликів. Instagram було запущено у жовтні 2010 року і спочатку був доступний лише для мобільних пристроїв від компанії Apple. У квітні 2012 року сервіс став доступний для користувачів платформи Android. Тоді ж компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, купила Instagram за 1 мільярд доларів.



У червні цього року кількість користувачів Instagram перевищив 1 мільярд осіб. Тоді ж керівництво сервісу оголосило про введення функції, що дозволяє розміщувати відеоролики тривалістю до однієї години.