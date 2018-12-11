У Instagram з'явилася функція надсилання голосових повідомлень
Компанія реалізувала можливість надсилання голосових повідомлень у Direct сервісу Instagram.
Про це компанія повідомила у своєму Twitter та у блозі Instagram.
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Від сьогодні ви можете відправляти голосові повідомлення через Direct,
– йдеться у повідомленні.
Для того, щоб відправити голосове повідомлення, потрібно натиснути на іконку мікрофона в Direсt і утримувати її. Максимальна тривалість аудіоповідомлення може становити одну хвилину.
Щоб відправити аудіоповідомлення, потрібно утримувати іконку мікрофона в Direсt
Що таке Instagram?Додаток призначений для публікації фото і відеороликів. Instagram було запущено у жовтні 2010 року і спочатку був доступний лише для мобільних пристроїв від компанії Apple. У квітні 2012 року сервіс став доступний для користувачів платформи Android. Тоді ж компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, купила Instagram за 1 мільярд доларів.
У червні цього року кількість користувачів Instagram перевищив 1 мільярд осіб. Тоді ж керівництво сервісу оголосило про введення функції, що дозволяє розміщувати відеоролики тривалістю до однієї години.