У Каліфорнії дозволили легкі робовантажівки

Міністерство транспорту Каліфорнії дозволило використовувати невеликі робомобілі для перевезення вантажів дорогами загального користування. Нове правило формалізує процес видачі дозволів компаніям, які планують тестувати цю технологію або заробляти використовуючи її.

Зміни торкнуться легких вантажних робомобілів, фургонів і роботів-кур'єрів вагою менше ніж 4536 кг. Важчі автономні вантажівки під нове правило не підпадають, повідомляє Verge.

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Чого тепер чекати

Рішення каліфорнійської влади – хороша новина для компаній, які зосереджені на доставці вантажів і посилок, а не людей.

Наприклад, стартап безпілотної доставки Nuro вже заявив, що подасть заявку на роботу в Каліфорнії. Раніше компанія запустила пілотні програми в Арізоні й Техасі.

Очікується, що гіганти галузі, включаючи Waymo, Uber і General Motors, також відреагують на зміни.

Чому Каліфорнія

Каліфорнія вважається передовим штатом з точки зору розвитку безпілотного транспорту. Місцева влада вже видали 65 дозволів на випробування легкових робомобіль. Зокрема, Waymo отримала дозвіл тестувати на дорогах загального користування автономні машини без людини на водійському місці. Аналогічний дозвіл запитала китайська компанія AutoX, однак схвалення поки не отримала.

Тим часом, моделювання показує, що сучасна міська інфраструктура погано підходить для робомобілів. На щастя, є способи виправити це – наприклад, змінити принцип роботи світлофорів на перехрестях.

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