24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол Дизайн auto Освіта Likar покер
more

У Каліфорнії дозволили легкі робовантажівки

102 Читать новость на русском
На дорогах Каліфорнії побільшає робомобілів / Nuro

Міністерство транспорту Каліфорнії дозволило використовувати невеликі робомобілі для перевезення вантажів дорогами загального користування. Нове правило формалізує процес видачі дозволів компаніям, які планують тестувати цю технологію або заробляти використовуючи її.

Зміни торкнуться легких вантажних робомобілів, фургонів і роботів-кур'єрів вагою менше ніж 4536 кг. Важчі автономні вантажівки під нове правило не підпадають, повідомляє Verge.

Цікаво: Вперше безпілотна вантажівка самостійно перетнула США

Чого тепер чекати

Рішення каліфорнійської влади – хороша новина для компаній, які зосереджені на доставці вантажів і посилок, а не людей.

Наприклад, стартап безпілотної доставки Nuro вже заявив, що подасть заявку на роботу в Каліфорнії. Раніше компанія запустила пілотні програми в Арізоні й Техасі.
Очікується, що гіганти галузі, включаючи Waymo, Uber і General Motors, також відреагують на зміни.

Чому Каліфорнія

Каліфорнія вважається передовим штатом з точки зору розвитку безпілотного транспорту. Місцева влада вже видали 65 дозволів на випробування легкових робомобіль. Зокрема, Waymo отримала дозвіл тестувати на дорогах загального користування автономні машини без людини на водійському місці. Аналогічний дозвіл запитала китайська компанія AutoX, однак схвалення поки не отримала.

Тим часом, моделювання показує, що сучасна міська інфраструктура погано підходить для робомобілів. На щастя, є способи виправити це – наприклад, змінити принцип роботи світлофорів на перехрестях.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Рекет та мільйонери-бандити: як Зеленський буде боротися з криміналітетом
сьогодні
8162
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Електромобілі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1392
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 1017
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 871
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2333
14 грудня 14:31 Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 2687
Новини
Більше новин
Залиште відгук