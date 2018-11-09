У Китаї ведучим став штучний інтелект: як він виглядає

У Китаї ведучим новин стала віртуальна розробка, яку створили за допомогою штучного інтелекту. Віртуальний ведучий говорить англійською. Його дебют відбувся Всесвітній інтернет-конференції, що відбувалась в Китаї.

Про це повідомляє dt.ua.

Віртуального ведучого представило китайське агентство Xinhua.

Читайте також: Картину, що намалював штучний інтелект, продали за майже півмільйона доларів

"Вітаю всіх вас! Я англомовний ведучий-штучний інтелект. Це мій перший день в новинному агентстві Xinhua", – такими були перші слова штучного інтелекту.

Ззовні ведучий дуже схожий на людину: голосом, мімікою тощо. При цьому в агентстві запевняють, що ШІ може читати тексти так само природньо, як професійний телеведучий.

Випуск новин веде штучний інтелект

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно