У Китаї ведучим став штучний інтелект: як він виглядає

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У Китаї ведучим став штучний інтелект
У Китаї ведучим став штучний інтелект / 24 Канал

У Китаї ведучим новин стала віртуальна розробка, яку створили за допомогою штучного інтелекту. Віртуальний ведучий говорить англійською. Його дебют відбувся Всесвітній інтернет-конференції, що відбувалась в Китаї.

Про це повідомляє dt.ua.

Віртуального ведучого представило китайське агентство Xinhua.

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"Вітаю всіх вас! Я англомовний ведучий-штучний інтелект. Це мій перший день в новинному агентстві Xinhua", – такими були перші слова штучного інтелекту.

Ззовні ведучий дуже схожий на людину: голосом, мімікою тощо. При цьому в агентстві запевняють, що ШІ може читати тексти так само природньо, як професійний телеведучий.

Випуск новин веде штучний інтелект 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Китай Штучний інтелект журналісти
Джерело: Техно
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