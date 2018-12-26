У Китаї відреагували на арешт фіндиректора Huawei: хочуть карати власників пристроїв Apple

У Китаї відреагували на арешт фінансового директора компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Її затримали у Канаді в рамках екстрадиції за запитом США. Тож китайські компанії вже готують реакцію – хочуть карати власників техніки Apple і стимулювати покупку продукції Huawei.

Про це пише видання Nikkei Asian Review.

Найбільшого розмаху ця ініціатива досягла у місті Шеньжень, саме тут розміщена штаб-квартира Huawei. Так, жителям Шеньжень погрожують конфісковувати пристрої Apple і звільняти тих, хто відмовиться їх віддавати.

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При цьому компанія Menpad із Шенчженя заявила, що буде «принижувати» співробітників, які купили продукти Apple. А Shenzhen Yidaheng Technology планує штрафувати робітників, що придбали iPhone, на цю вартість пристрою, інші компанії загрожують позбавити «порушників» премій.

Комуністична партія, яка є керівною в Китаї, таку ініціативу компаній лише заохочує.

У той же час виробник електроніки Shanghai Youluoke Electronic and Technology субсидуватиме до двох смартфонів Huawei на працівника. А компанія Shenzhen Yidaheng Technology готова покривати 18% вартості смартфонів Huawei або ZTE.

Нагадаємо, що дочка засновника Huawei Жень Чженфея і фінансовий директор компанії Мен Ваньчжоу була затримана у Ванкувері першого грудня. У США її підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. Згодом суд відпустив під заставу Мен Ваньчжоу – вона має виплатити 7,5 мільйона доларів застави.