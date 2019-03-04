У Києві проведуть масштабну виставку електроніки CEE 2019

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У Києві проведуть CEE 2019
У Києві проведуть CEE 2019 / Фото з вільних джерел

В першій половині квітня в столиці України проведуть наймасштабнішу в Україні виставку електроніки CEE 2019. Цього року захід пройде в два етапи: з 6 до 7 квітня та з 12 до 14 квітня.

Деталі заходу. Перший етап буде присвячений рішенням для бізнесу, різної побутової техніки і споживчої електроніки, а лейтмотивом другого стане геймінг та кіберспорт.

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Гравці зможуть випробувати в дії новітні кокпіти, VR-шоломи, спеціалізовані монітори, ноутбуки, консолі, периферію тощо,
– повідомили організатори.

Місце проведення та вартість квитків. Місцем проведення CEE 2019 виступить територія Tetra Pak Україна (вул. Межигірська, 82). Вартість вхідного квитка на один день відвідування становить 100 гривень. Дітям до 12 років вхід безкоштовний (тільки в супроводі дорослих). Більш детальна інформація про Consumer Electronics & Entertainment 2019 доступна на офіційному сайті заходу.

"CEE 2019 – наймасштабніша щорічна виставка електроніки, електротехніки, іграшок, електротранспорту в Україні, яка проходить з 2006 року. В 2019 році виставка відбудеться в Києві в два етапи і збере на своєму майданчику близько 200 лідерів світового ринку з різних галузей і бізнес- напрямків", – йдеться в описі до події.

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Теги: Новини Києва Новини Техно Техно IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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