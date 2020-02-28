У Києві тестують додаток My Pol для швидкого зв’язку з поліцією

Додаток My Pol, для зв’язку між поліцією та громадськістю, почали тестувати у Києві. Наразі застосунок встановили вже 110 746 людей.

За допомогою цього мобільного додатку можна відправити сигнал SOS. Також у застосунку можна оцінити роботу поліцейських, залишити відгук про правоохоронця.

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Крім того, через My Pol можна перегляди новини або знайти найближче відділення на інтерактивній карті.

Як працює

Щоб екстрено викликати поліцію потрібно просто натиснути на велику червону кнопку SOS і цей виклик поліція розглядає як першочерговий.

Додаток My Pol вже можна завантажити

Якщо користувач немає доступу до інтернету – додаток запропонує надіслати зашифроване смс-повідомлення чи зробити виклик. При цьому розробники попереджають – такими викликами краще не зловживати, адже неправдивий виклик – це адміністративне порушення.

Де завантажити

Додаток можна завантажити як на iPhone, так і на Android.

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