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У Києві запускають студентський е-квиток

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У Києві запускають студентський е-квиток / 5.ua

У столиці України розпочали випускати новий електронний студентський квиток. Картка з чипом стане одночасно посвідченням і е-квитком.

Як передає пресслужба КМДА, таким чином Київ продовжує підготовку до переходу на єдиний спосіб оплати проїзду в міському громадському транспорті.

Детальніше: У Києві запрацює єдиний електронний квиток: дата запуску та ціна

"Ми починаємо перехід на сучасну систему, коли карта з чіпом буде служити одночасно посвідченням і е-квитком", - кажуть в КМДА.

Власник такої карти зможе купувати поїздки на студентський електронний квиток за пільговою ціною.

Як розробляють квиток

Підприємство, що займається випуском таких карток, вже звернулось до адміністрації вузів. Вони мають надати свої технічні вимоги до майбутніх карток.

Усім навчальним закладам вже відправили листи з проханням замовити студентські квитки, інтегровані з системою е-квитка.

У Києві запускають студентський е-квиток

Студентський е-квиток запрацює в рамках запровадження єдиного електронного квитка

Єдиний електронний квиток у Києві

Як відомо, з 1 квітня у Києві весь громадський транспорт переходить на електронний квиток. Е-квиток діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці.

Якщо потрібна буде разова поїздка, то її можна здійснити за допомогою QR-квитка. Постійні користувачі громадського транспорту можуть придбати та поповнити Kyiv Smart Card.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Студенти Транспорт Новини Києва Новини Техно Техно Інтернет
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