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У Києві запустили віртуальну платформу емоційної підтримки: її можливості

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Віртуальна платформа емоційної підтримки / unsplash.com

У Києві почала роботу віртуальна платформа емоційної підтримки для мешканців столиці. Вона є безкоштовною та, насамперед, розрахована на тих, кому необхідна кваліфікована психологічна допомога.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

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Які можливості платформи

  • Психологічна консультація
  • Освітній Марафон "#навчайся вдома"
  • Онлайн навчання для всіх
  • Займатись спортом онлайн
  • Культурні заходи онлайн

Ті, хто хочуть провести час з користю, знайдуть на сайті різні онлайн-курси. Завдяки платформі є можливість проводити спортивне тренування. Також є можливість здійснити віртуальну екскурсію кращими музеями столиці, які наразі закриті,
– сказав Кличко.

Спробувати можливості віртуальної платформи ви можете тут.

Він вчергове закликав українців залишатися вдома та дотримуватися карантину.

Коронавірус у Києві: головне

  • Станом на 8 квітня у Києві підтвердили 294 випадки захворювання на коронавірус. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Вже 4 людини померли від коронавірусу в Києві.
  • 2 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
  • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
  • З початку дії карантинних обмежень в Україні закономірно з'явилися порушники заборон. Наприклад, у Києві їх вже більше, ніж інфікованих коронавірусом. Порушники карантину у Києві сплатили вже понад 90 тисяч гривень штрафів.

Нові карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Здоров'я Новини Києва Новини України Здоров'я Техно Інтернет Віталій Кличко Психологія
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