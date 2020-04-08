У Києві запустили віртуальну платформу емоційної підтримки: її можливості

У Києві почала роботу віртуальна платформа емоційної підтримки для мешканців столиці. Вона є безкоштовною та, насамперед, розрахована на тих, кому необхідна кваліфікована психологічна допомога.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Зверніть увагу "Дій Вдома": як працює додаток для контролю обсервації та самоізоляції

Які можливості платформи

Психологічна консультація

Освітній Марафон "#навчайся вдома"

Онлайн навчання для всіх

Займатись спортом онлайн

Культурні заходи онлайн

Ті, хто хочуть провести час з користю, знайдуть на сайті різні онлайн-курси. Завдяки платформі є можливість проводити спортивне тренування. Також є можливість здійснити віртуальну екскурсію кращими музеями столиці, які наразі закриті,

– сказав Кличко.

Спробувати можливості віртуальної платформи ви можете тут.

Він вчергове закликав українців залишатися вдома та дотримуватися карантину.

Коронавірус у Києві: головне

Станом на 8 квітня у Києві підтвердили 294 випадки захворювання на коро навірус. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Вже 4 людини померли від коронавірусу в Києві.

навірус. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Вже 4 людини померли від коронавірусу в Києві. 2 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

З початку дії карантинних обмежень в Україні закономірно з'явилися порушники заборон. Наприклад, у Києві їх вже більше, ніж інфікованих коронавірусом. Порушники карантину у Києві сплатили вже понад 90 тисяч гривень штрафів.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно