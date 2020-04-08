У Києві запустили віртуальну платформу емоційної підтримки: її можливості
У Києві почала роботу віртуальна платформа емоційної підтримки для мешканців столиці. Вона є безкоштовною та, насамперед, розрахована на тих, кому необхідна кваліфікована психологічна допомога.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
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Які можливості платформи
- Психологічна консультація
- Освітній Марафон "#навчайся вдома"
- Онлайн навчання для всіх
- Займатись спортом онлайн
- Культурні заходи онлайн
Ті, хто хочуть провести час з користю, знайдуть на сайті різні онлайн-курси. Завдяки платформі є можливість проводити спортивне тренування. Також є можливість здійснити віртуальну екскурсію кращими музеями столиці, які наразі закриті,
– сказав Кличко.
Спробувати можливості віртуальної платформи ви можете тут.
Він вчергове закликав українців залишатися вдома та дотримуватися карантину.
Коронавірус у Києві: головне
- Станом на 8 квітня у Києві підтвердили 294 випадки захворювання на коронавірус. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Вже 4 людини померли від коронавірусу в Києві.
- 2 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- З початку дії карантинних обмежень в Україні закономірно з'явилися порушники заборон. Наприклад, у Києві їх вже більше, ніж інфікованих коронавірусом. Порушники карантину у Києві сплатили вже понад 90 тисяч гривень штрафів.
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
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