У Київстарі розповіли, на що українці витрачають 4G трафік

Більшу половину мобільного 4G трафіку користувачі Київстару витрачають на прослуховування музики та стрімінгу відео. Такими є дані за 3 квартал 2018 року, які надав мобільний оператор.

Про це пише tech.liga.net.

У той же час, на соцмережі користувачі Київстару витрачають 15% трафіку. Ще менше трафіку було відведено на пошук в інтернеті – лише 12%. Цікаво, що серед користувачів 2G цей показник становить понад 23%. Інтернет-месенджери генерують 3% трафіку, як в 2G, так і 4G мережах.

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Такий високий показник щодо витрати трафіку співпадає зі світовими тенденціями.

"В телеком-мережах різних країн світу трафік відео та аудіо досягає 70%. Відповідно, Україна розвивається відповідно до світових трендів", – додали у Київстарі.

Що таке 4G? Це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження, до 10 разів вищу швидкість передачі даних.

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