У компанії із SpaceX: армія США обрала українське підприємство для місій на орбіті

1391 Читать новость на русском
Firefly Aerospace обрали для місій на орбіті
Firefly Aerospace обрали для місій на орбіті / flipboard.com

Військово-повітряні сили США вибрали 8 компаній для програми Orbital Services Program-4 (OSP-4). Серед цих компаній є Firefly Aerospace, яка належить українському бізнесменові Максові Полякову.

Як інформує SpaceNews, ця програма розрахована на доставку невеликих і середніх корисних навантажень вагою понад 400 фунтів (181 кг).

Цікаво: Найяскравіші запуски ракет, – рейтинг Техно 24

Вісімка компаній, яких обрали для проєкту, повинна доставити ці корисні навантаження на орбіту протягом двох років після отримання замовлення.

Повний перелік відібраних для місії компаній виглядає так:

  1. Firefly Aerospace
  2. SpaceX
  3. Xbow Launch Systems
  4. Northrop Grumman
  5. United Launch Alliance
  6. Aevum
  7. Vox Space
  8. Rocket Lab

Бюджет проекту OSP-4 складає 986 мільйонів доларів. Згідно із контрактом, 8 компаній отримають приблизно по 50 тисяч доларів. Таким чином з OSP-4 ВПС США прагнуть отримати вигоду з розвитку малої пусковий індустрії.

Що відомо про Firefly Aerospace? Це україно-американська компанія, що розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Компанія Firefly була стврена у 2014 році групою американських підприємців. Однак, у квітні 2017 року компанія змушена була оголосити про банкрутство. Тоді усі її активи, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков. На базі його компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace.

У травні 2018 року Firefly Aerospace відкрила у Дніпрі науково-дослідницький центр. Зараз там працює близько 150 співробітників. Центр отримав найбільший в Україні промисловий D-принтер, призначений для друку металом. Також компанія має офіси у Вашингтоні і Токіо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
сьогодні
6830
Теги: Новини США Новини Техно Техно Космос SpaceX
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найяскравіші запуски ракет, – рейтинг Техно 24
10 жовтня 21:08 Найяскравіші запуски ракет, – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 2681
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
10 жовтня 18:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Ірина Полицька 7367
Чи були американці на Місяці: міфи про фальшивість висадки Apollo 11
10 жовтня 09:03 Чи були американці на Місяці: міфи про фальшивість висадки Apollo 11
Михайло Года 1211
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
9 жовтня 21:25 Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
Анастасія Можаровська 2244
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
9 жовтня 20:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 7334
Новини
Більше новин
Залиште відгук