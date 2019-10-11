У компанії із SpaceX: армія США обрала українське підприємство для місій на орбіті

Військово-повітряні сили США вибрали 8 компаній для програми Orbital Services Program-4 (OSP-4). Серед цих компаній є Firefly Aerospace, яка належить українському бізнесменові Максові Полякову.

Як інформує SpaceNews, ця програма розрахована на доставку невеликих і середніх корисних навантажень вагою понад 400 фунтів (181 кг).

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Вісімка компаній, яких обрали для проєкту, повинна доставити ці корисні навантаження на орбіту протягом двох років після отримання замовлення.

Повний перелік відібраних для місії компаній виглядає так:

Firefly Aerospace SpaceX Xbow Launch Systems Northrop Grumman United Launch Alliance Aevum Vox Space Rocket Lab

Бюджет проекту OSP-4 складає 986 мільйонів доларів. Згідно із контрактом, 8 компаній отримають приблизно по 50 тисяч доларів. Таким чином з OSP-4 ВПС США прагнуть отримати вигоду з розвитку малої пусковий індустрії.

Що відомо про Firefly Aerospace? Це україно-американська компанія, що розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Компанія Firefly була стврена у 2014 році групою американських підприємців. Однак, у квітні 2017 року компанія змушена була оголосити про банкрутство. Тоді усі її активи, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков. На базі його компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace.



У травні 2018 року Firefly Aerospace відкрила у Дніпрі науково-дослідницький центр. Зараз там працює близько 150 співробітників. Центр отримав найбільший в Україні промисловий D-принтер, призначений для друку металом. Також компанія має офіси у Вашингтоні і Токіо.

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