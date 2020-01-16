У Кореї розробили унікальні стрічкові акумулятори

Мініатюрна, гнучка і тонка батарея J.Flex дозволить вбудовувати електроніку в одяг, аксесуари та прикраси. Виробник гарантує, що батарея не буде заважати і не становитиме небезпеки для користувачів.

Південнокорейська Jenax представила на виставці споживчої електроніки CES 2020 незвичайну літій-іонну батарею – надтонку, гнучку і акумуляторну. А для того, щоб відвідувачі відразу побачили її користь, інженери одразу встановили її в шоломі, одязі який зчитує пульс, та в ременях і браслетах для тих, хто постійно користується медичними пристроями, пише Spectrum.

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Ніхто не хоче постійно тягати на собі великі і громіздкі батареї. Вони важкі, незручні і стирчать з кишень. Для цього і потрібні дуже тонкі і гнучкі акумулятори,

– пояснив Джей Шин, директор зі стратегічного планування Jenax.

Компанія отримала понад сотні патентів, що захищають цю технологію. Секрет гнучкості батареї Jenax в поєднанні матеріалів, полімерного електроліту і накопичених за роки досліджень ноу-хау. Крім цього, відомо лише, що батарея складається з графіту і оксиду літію-кобальту, але її точний склад тримають в секреті.

Технічні характеристики батареї

Батарея, названа J.Flex, може досягати 0,5 мм в товщину, а її площина може сягати від 20×20 мм до 200×200 мм. Вона працює під напругою від 3 до 4,25 вольта. Залежно від розміру її місткість коливається від 10 мАг до 5 Аг. Після 1000 циклів заряду/розряду вона зберігає близько 90% місткості. На поповнення акумулятора йде приблизно годину. Сенсор з такою батареєю прослужить близько місяця, стверджує Шин.

Крім іншого, розробники J.Flex подбали й про безпеку батареї і забезпечили її напівтвердим електролітом, щоб виключити ймовірність загоряння.

Серійної виробництво тонких і гнучких акумуляторів J.Flex почнеться до кінця 2020 року.

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