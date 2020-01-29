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У користувачів Xiaomi Mi 9T виникли проблеми через оновлення до MIUI 11

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У користувачів Xiaomi Mi 9T виникли проблеми / ichip

Власники смартфонів Xiaomi Mi 9T, які оновили свої девайси до найновішої версії оболонки MIUI 11, почали масово скаржитися на проблеми з акумуляторами.

Про проблеми пишуть на форумі reddit.com. Проблеми виникли після оновлення до версії оновлення MIUI 11.0.4.0.

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Нова версія оболонки мала забезпечити виправлення помилок і оновлення безпеки Android від січня 2020 року.

Деталі

Як стверджують користувачі, до установки оновлення Xiaomi Mi 9T при активному використанні міг опрацювати 9-10 годин. А після установки час автономної роботи скоротилося до 6-7 годин.

У відповідному розділі меню смартфона користувачі виявили, що найбільше енергії споживає саме операційна система Android, причому в деяких випадках мова йде про 30% всього ресурсу акумулятора.

Як виправити проблему

  • Деякі власники Xiaomi Mi 9T стверджують, що їм вдалось виправити ситуацію після того, як очистили кеш та перезавантажили смартфон.
  • Також деяким власникам допомогло відключення автозапуску додатків та відключення оптимізації MIUI в налаштуваннях розробника.
     
  • Ще один варіант, який теж виявився ефективним, – скидання до заводських налаштувань.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Смартфони Android Новини Техно Xiaomi
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