У користувачів Xiaomi Mi 9T виникли проблеми через оновлення до MIUI 11

Власники смартфонів Xiaomi Mi 9T, які оновили свої девайси до найновішої версії оболонки MIUI 11, почали масово скаржитися на проблеми з акумуляторами.

Про проблеми пишуть на форумі reddit.com. Проблеми виникли після оновлення до версії оновлення MIUI 11.0.4.0.

До теми: Xiaomi повернула корисну функцію в прошивку MIUI

Нова версія оболонки мала забезпечити виправлення помилок і оновлення безпеки Android від січня 2020 року.

Деталі

Як стверджують користувачі, до установки оновлення Xiaomi Mi 9T при активному використанні міг опрацювати 9-10 годин. А після установки час автономної роботи скоротилося до 6-7 годин.

У відповідному розділі меню смартфона користувачі виявили, що найбільше енергії споживає саме операційна система Android, причому в деяких випадках мова йде про 30% всього ресурсу акумулятора.

Як виправити проблему

Деякі власники Xiaomi Mi 9T стверджують, що їм вдалось виправити ситуацію після того, як очистили кеш та перезавантажили смартфон.

Також деяким власникам допомогло відключення автозапуску додатків та відключення оптимізації MIUI в налаштуваннях розробника.



Ще один варіант, який теж виявився ефективним, – скидання до заводських налаштувань.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно