У космосі вперше в історії виростили шматок м’яса

Ізраїльська компанія провела цікавий експеримент на борту Міжнародної космічної станції. Вчені спробувати виростити живі тваринні тканини на орбіті. І експеримент був вдалий.

Як пише видання The Guardian, експеримент проводила компанія Aleph Farms з Ізраїлю, яка спеціалізується на харчових технологіях. Дослідження відбувалось на борту МКС, тобто на висоті 339 кілометрів від природних ресурсів.

Читайте також: На супутнику Сатурна виявили органіку: що це означає

Як проходив експеримент? Зразки тканин телятини зібрали на Землі, а потім доставлені на МКС. Далі за допомогою біологічного друку з них виростили м’язові тканини. Як пояснили вчені, сам експеримент повторював природний процес регенерації м’язових тканин всередині тіла теляти.

М’язові тканини вибудовували за допомогою спеціального 3D-принтера.

Яка користь від експерименту? Вчені сподіваються, що в майбутньому таку техніку може бути застосувати для виготовлення м’яса для астронавтів, що перебувають на МКС, або для колоністів Марса чи Місяця (плани щодо освоєння інших космічних об’єктів зараз активно розвивають).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно