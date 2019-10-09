У космосі вперше в історії виростили шматок м’яса

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Шматок телятини виростили у космосі
Шматок телятини виростили у космосі / shop.ladoni.farm

Ізраїльська компанія провела цікавий експеримент на борту Міжнародної космічної станції. Вчені спробувати виростити живі тваринні тканини на орбіті. І експеримент був вдалий.

Як пише видання The Guardian, експеримент проводила компанія Aleph Farms з Ізраїлю, яка спеціалізується на харчових технологіях. Дослідження відбувалось на борту МКС, тобто на висоті 339 кілометрів від природних ресурсів.

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Як проходив експеримент? Зразки тканин телятини зібрали на Землі, а потім доставлені на МКС. Далі за допомогою біологічного друку з них виростили м’язові тканини. Як пояснили вчені, сам експеримент повторював природний процес регенерації м’язових тканин всередині тіла теляти.

М’язові тканини вибудовували за допомогою спеціального 3D-принтера.

Яка користь від експерименту? Вчені сподіваються, що в майбутньому таку техніку може бути застосувати для виготовлення м’яса для астронавтів, що перебувають на МКС, або для колоністів Марса чи Місяця (плани щодо освоєння інших космічних об’єктів зараз активно розвивають).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Космос МКС
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