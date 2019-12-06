Полярну ніч можна побачити онлайн: Лапландії встановили камеру

6 грудня починається полярна ніч. Вона триватиме до 6 січня. На півночі Фінляндії у селі Хетта встановили камеру, яка транслює полярну ніч у режимі онлайн.

Камера вже веде трансляцію, на якій поки можна побачити краєвиди тундри на півночі Фінляндії. Онлайн-трансляцію можна побачити за посиланням.

До теми: Що таке полярна ніч і чому вона відбувається: цікаві факти та пояснення

Відвідувачі сайту зможуть спостерігати за тим, що відбувається на головній вулиці села за відсутності сонячного світла і як змінюються барви на небі під час північного сяйва.

Трансляція полярної ночі у селі Хетта вже стала традиційної, а минулого року її переглянули 73 тисячі осіб.

Полярна ніч: онлайн

Що таке полярна ніч?Полярна ніч – це період, коли сонце понад 24 години не з'являється з-за горизонту. Найкоротша полярна ніч триває всього одну добу, а найдовша – до пів року.



Полярна ніч часто супроводжується яскравим явищем полярним сяйвом – світінням окремих ділянок нічого неба, що швидко змінюється.